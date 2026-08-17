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Două bombe de aruncător descoperite în albia râului Jiu, lângă barajul Ișalnița

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 17 aug. 2026, 13:16

Echipajele de pompieri au intervenit pentru asanarea a două bombe de aruncător de calibru 82 de milimetri, descoperite în albia râului Jiu, în apropierea barajului Ișalnița.

La fața locului au fost mobilizați pirotehniști din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Craiova, sprijiniți de un echipaj al Secției de Pompieri Craiova, dotat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o barcă pneumatică.

Specialiștii au identificat și ridicat în condiții de siguranță cele două elemente de muniție, care urmează să fie transportate și distruse conform procedurilor.

Reprezentanții ISU le reamintesc cetățenilor că muniția neexplodată poate fi extrem de periculoasă, chiar dacă prezintă urme de coroziune sau pare deteriorată. În cazul descoperirii unui astfel de obiect, acesta nu trebuie atins, lovit, mutat, demontat sau transportat.

Persoanele aflate în apropiere trebuie să se îndepărteze, să împiedice accesul altor oameni, în special al copiilor, și să anunțe imediat numărul 112.

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