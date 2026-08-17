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Două bombe de aruncător descoperite în albia râului Jiu, lângă barajul Ișalnița
Foto: Arhivă
Echipajele de pompieri au intervenit pentru asanarea a două bombe de aruncător de calibru 82 de milimetri, descoperite în albia râului Jiu, în apropierea barajului Ișalnița.
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