Desfășurat la Târgu Jiu, Crosul Loteriei Române și-a desemnat câștigătorii

Publicat 25 oct. 2026, 08:23 Actualizat 25 oct. 2026, 08:47 Sursă Pandurul

Cea de-a 26-a ediție a Crosului Loteriei Române a avut loc sâmbătă, 24 octombrie, la Târgu Jiu. Evenimentul a premiat câștigătorii din 16 categorii individuale și ai întrecerii pe echipe.

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