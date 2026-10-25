Desfășurat la Târgu Jiu, Crosul Loteriei Române și-a desemnat câștigătorii

Cea de-a 26-a ediție a Crosului Loteriei Române a avut loc sâmbătă, 24 octombrie, la Târgu Jiu. Evenimentul a premiat câștigătorii din 16 categorii individuale și ai întrecerii pe echipe.
În proba pe echipe, CJA Gorj s-a clasat pe primul loc. Pe podium au urcat echipa din Hobița, pe locul al doilea, și Palatul Copiilor, pe locul al treilea. ACS Athletic M&M și Share Your Run au încheiat la egalitate, ocupând locurile al patrulea și al cincilea, iar Power Gym s-a plasat pe poziția a șasea.
La categoria veterani I masculin, Petru Daniel Scromb a câștigat cursa. Ștefan Daniel Lupulescu și Cristinel Enescu au ocupat următoarele două trepte ale podiumului. Claudiu Alin Belgun s-a clasat pe locul al patrulea, urmat de Petrică Terebea, pe locul al cincilea, și Cătălin Ciucu, pe poziția a șasea.
În categoria veterani I feminin, Alexandra Kirilova a obținut primul loc, în timp ce Axinia Oana Maria s-a clasat pe poziția a șasea. La veterani II feminin, Nicoleta Ciortan a câștigat proba, urmată de Mariana Loredana Petruneac și Mariana Nenu. În clasamentul primelor șase locuri s-au mai regăsit Maria Mirela Popescu, Simona Ciocârdel și Elisabeta Băjan.
Premii totale de 150.000 de lei
Organizatorii au distribuit premii totale de 150.000 de lei pentru primii șase clasați din fiecare dintre cele 16 categorii individuale și pentru primele șase echipe la categoria grupuri.
Pentru probele individuale, premiul pentru locul I a fost de 3.000 de lei, urmat de 2.000 de lei pentru locul al doilea și 1.000 de lei pentru locul al treilea. Pentru locurile patru, cinci și șase au fost acordate sume de 800, 700 și, respectiv, 500 de lei.
După festivitatea de premiere, programul evenimentului a continuat cu un concert susținut de Smiley și Cristian Porcari, pe scena Crosului Loteriei Române.