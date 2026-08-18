Crescătorii de animale, în pragul falimentului. Producția de carne și lapte din România, grav afectată

Publicat 18 aug. 2026, 08:29 Sursă Realitatea.net

România își pierde animalele într-un ritm alarmant. Crescătorii sunt la un pas de faliment, totul după ce efectivele de porci și bovine au scăzut cu peste 40 la sută în ultimii ani. În tot acest timp, fermierii sunt loviți din toate părțile și ajung să renunțe, rând pe rând, la animale. Prețurile tot mai mari la combustibil și furaje, costurile ridicate ale energiei electrice, dar și restricțiile impuse în urma focarelor de boli pun o presiune uriașă pe ferme. Pentru mulți crescători, toate aceste probleme au devenit insuportabile, iar singura soluție rămâne închiderea fermelor.

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