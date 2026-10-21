ANM: Ploi și vânt puternic în România

Publicat 21 oct. 2026, 12:42 Sursă aktual24

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo valabilă până vineri, 23 octombrie, care prevede ploi în cea mai mare parte a țării și intensificări ale vântului, cu rafale care pot depăși 80 km/h.

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