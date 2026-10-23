Olguța Vasilescu, mesaj tranșant despre situația țării: «Se trăiește mult mai rău decât acum un an»

Publicat 23 oct. 2026, 22:31 Actualizat 23 oct. 2026, 22:33 Sursă realitatea.net

Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu a declarat, vineri seara, în emisiunea „100%” de la Realitatea PLUS, moderată de jurnalistul Laurențiu Botin, că fiecare ministru din noul Guvernul Luca Niculescu trebuie să realizeze un audit la nivelul instituției pe care o conduce, pentru a evalua situația existentă și a stabili de unde pornește activitatea Executivului.

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