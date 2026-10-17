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Politica· 2 min citire
Anca Alexandrescu avertizează asupra haosului din stat: „România este în pragul colapsului! Un vot împotriva guvernului îngroapă definitiv PNL-ul”
Foto/Arhivă
Publicat17 oct. 2026, 15:27
SursăRealitatea PLUS
Anca Alexandrescu a lansat un avertisment dur cu privire la criza politică și instituțională care traversează România. Analizând înregistrările și discursurile din cadrul ședinței PNL – unde au luat cuvântul Ilie Bolojan, Ludovic Orban, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea –, realizatoarea TV susține că menținerea unui guvern interimar ar bloca complet funcționarea serviciilor esențiale din țară, precum spitalelor, ISU și ambulanța.
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