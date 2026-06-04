Tunurile rețelei libanezilor turnători și rețeaua din Otopeni: Stenogramele complete care dezvăluie plățile fictive de 1,4 milioane euro, contractele umflate și traficul de influență la DNATA și Aeroportul Otopeni – ANCHETĂ JURNALISTICĂ

O nouă ramură a presupusei rețele de interese din jurul Aeroportului Henri Coandă este descrisă în stenograme și documente analizate de fantome.info. Potrivit materialului jurnalistic, discuțiile interceptate și actele aflate la dosar conturează un mecanism bazat pe plăți considerate fictive, contracte cu valori majorate și presupuse intervenții pentru influențarea unor decizii comerciale din zona serviciilor aeroportuare. În centrul investigației apar nume din conducerea și anturajul unor companii și structuri care operează pe Aeroportul Otopeni, inclusiv reprezentanți ai DNATA și ai protocolului aeroportuar. Ancheta urmărește traseul a aproximativ 1,4 milioane de euro și modul în care, potrivit documentelor analizate, s-ar fi realizat aprovizionări și servicii care ridică semne de întrebare privind realitatea prestațiilor facturate.

O nouă ramură explozivă a caracatiței din Aeroportul Henri Coandă iese la iveală prin stenograme DNA. Saadeh Hardan (DNATA), George

Dorobanțu , Carmen Rădulescu (directoarea protocolului) și Emanuel Romoșanu operează un sistem sofisticat de facturi fictive,

aprovizionări simulate ale saloanelor de protocol și contracte umflate care a

drenat milioane de euro din CNAB și DNATA, arată ancheta jurnalistică realizată de fantome.info .

Carmen Rădulescu – Matroana protocolului cu trei salarii

Carmen Rădulescu încasa salariu simultan din trei locuri:

Aeroportul Otopeni (program 8:00 – 16:30)

Poșta Română (program până la 16:00) și

Institutul de Cercetare în Informatică, unde director general este Victor Vevera , omul lui Florian Coldea.

Deși drumul de la aeroport la poștă durează o oră, ea reușea să „presteze” munca la toate trei, încasând două salarii plus indemnizație de consiliu de administrație fără să fie prezentă fizic la birou.

În limbajul surselor din aeroport, Carmen Rădulescu este descrisă drept o „matroană” a sistemului de protocol: persoana care controlează accesul, oamenii, relațiile și, potrivit stenogramelor, o parte din circuitul banilor.

Mecanismul principal: 1,4 milioane euro fictive pentru saloanele de protocol doar într-o singură tranzacție

CNAB transfera bani către DNATA pentru „aprovizionarea” fictivă a saloanelor VIP. Saadeh scotea banii din DNATA prin facturi false și îi împărțea cu Carmen Rădulescu și George Dorobanțu. O parte mergea la „băieți” – rețeaua de protecție: Ciobanu (general SRI în rezervă, consilier al lui Saadeh la DNATA), Panda , Dodo și Bogdan .

Stenogramele complete

Stenograma 25 iulie – Întâlnirea de la Lavazza (Saadeh Hardan – George Dorobanțu)

Saadeh: Bună dimineața domnu director.

Dorobanțu: Salut.

Saadeh: Ești în finger? Sau ajungi?

Dorobanțu: Nu. Hai la Lavazza.

(După 12 minute, la cafenea)

Saadeh: Bag aia la plată? Carmen o plătește dacă îi dai ok.

Dorobanțu: Cât e?

Saadeh: 1.4 .. rade.. europa (1,4 milioane euro).

Dorobanțu: Auu. Sa faci in 2-3 transe. Ca bate la ochi. Si mai sunt ochi…

Saadeh: rade.. lasa ca ii acoperim.

Saadeh: Carmen cu cine se mai f…? Ca am vazut-o aranjata.. Baba baba.. rade dar cred ca .. gaina..

Saadeh: De cand l-au mutat pe John de aici de la frontiera.. cu cine e mai tare .. rade in grade.. O mai iau si eu in delegatii.

Dorobanțu: Care john?

Saadeh: Danaila ala de la frontiera…

Saadeh: Cati bani am facut si cu asta…

Dorobanțu: Ce bani? Avea asta buget?

Saadeh: Mda.. Gaseam arabi sa treaca cu produse .. intelegi.. Dar l-au prins cu Carmen cand treceau obiecte de lux pentru evrei.. aia au vorbit.. nu isi tin gura.. f… de evrei…

Dorobanțu: Aaa. Si l-au gonit.. stiu povestea.. zicea unu ca la ora 8 deja serveau sampania la salon..

Dorobanțu: Ciobanu ce zice? Dodo stie?

Saadeh: Da. Pai de unde vacante? Pleaca acum in vacanta cu o gagica. M-am intalnit cu el la Billy.

Dorobanțu: Ai mai vorbit cu baietii? Se ocupa ei sa dea la dna? Ca sunt profesionisti la dat m…

Saadeh: Da. Tot ce inregistrez dau. Legal, nelegal..

Dorobanțu: Vezi sa nu apar eu ca ma belesc astia..

Saadeh: Stai linistit.

Saadeh: Cu platile lui Manu( Romosanu) rezolvam? Ca deja a pregatit supa( spaga)…

Dorobanțu: Da, te astept diseara la mine si facem si calculul, nu aici… si ne pareste fata asta la Bogdan .. Manu asta crede ca daca e prieten cu Bogdan , gata ne amana si duce acolo.. mii.. 2-3 chifle..

Stenograma 26 iulie – Salonul VIP (Saadeh Hardan – Carmen Rădulescu)

Saadeh: Buna… A trecut H?

Carmen Rădulescu: D da.. Asta nu se potoleste.. Acu a plecat cu alta.

Saadeh: Nu cu Cristina? Ca asa mi-a zis Panda.

Carmen Rădulescu: Era cu alta panarama.. Hai zi repede ca am sedinta cu Dorobantu. Bag si aia la plata? Stie?

Saadeh: Da, stie ca am vorbit.. doar ca trebuie facuta din 2. Ai pus prea mult 1.4.. se sperie chiar si Dodo…haha

Carmen Rădulescu: Facem 2 sau cate trebuie.. Dar sa terminam in 2 luni ca imi vine masina noua..

Saadeh: Daca e nevoie pot sa organizez ceva.. Vorbesc cu Billy si rezolvam.

Carmen Rădulescu: Nuuu . Stie si el de asta?

Saadeh: Nu. Dar daca e nevoie , ii zic ca pentru mine.

Saadeh: Aia lui H cum era? Blond.. rosc..

Carmen Rădulescu: Semăna cu aia a lui John, de o punea sa treaca cu ceasurile ..

Saadeh: Aaa aia de 300? Cu ciorapii rupti..

Stenograma 28 iulie (Saadeh – Carmen Rădulescu)

Saadeh: Buna.

Carmen Rădulescu: Buna. Am fost ieri la Sange, nu am ajuns.

Saadeh: Esti bine? Ca am bagat la plata. Poate reusesti repede.

Carmen Rădulescu: Da ma ocup. Am putin cu fi-mea cu niste catei la ea la cabinet (una dintre fete are cabinet veterinar) ca a trimis H.

Saadeh: Bine. Ma anunti dupa…

Carmen Rădulescu: Da sigur.

Stenograma 6 august (Saadeh – Carmen Rădulescu)

Saadeh: A pus Ponta ochii pe aia noua bruneta.. crezi ca e loc?

Carmen Rădulescu: Normal, de ce am adus-o?

Saadeh: O sa ii zic.

Saadeh: Dupa si Nelu Ciobanu (Bigotti) m-a intrebat cand pleca in Bali.. Asta e mai darnic..

Carmen Rădulescu: Pai si H m-a intrebat de ea.. Asta cand se cearta cu Cristina are cate 3-4 ..

Saadeh: E mai rau ca mine…

Carmen Rădulescu: Daaa.

Saadeh: Parca esti geloasa..

Stenograma 8 august (Saadeh – Carmen Rădulescu)

Carmen Rădulescu: Pe umflatul de Victor (Vevera) l am împachetat bine…

Saadeh: Păi nu e însurat?

Carmen Rădulescu: Păi și eu nu sunt..?

Saadeh: Nu cred așa ceva…

Carmen Rădulescu: Îl disperă nevasta sa cu telefoane… e sub papuc rău de tot.

Emanuel Romoșanu și contractele de salubritate umflate

Compania lui Emanuel Romoșanu ridică gunoiul de la aeroport și DNATA. Facturile sunt sistematic umflate, iar Romoșanu plătește șpăgi regulate („supa”) către Saadeh și Dorobanțu pentru menținerea contractelor.

Această schemă se suprapune perfect peste rețeaua mai largă: negocierile lui Felix Rache cu Cătălin Lăscuț pentru prelungirea contractelor DNATA (40% comision, „lasă loc de bună ziua”, Tudose, Grindeanu, Ciolacu, Mândrescu „Vuitton”), sponsorizarea de 250.000 euro prin Bigotti către Gloria Buzău, furtul de 40 milioane euro către Ion Țiriac, birourile din Dubai și apartamentul din Stejarii.

Solicităm instituțiilor abilitate ale statului român – DNA, Parchetul General, SRI, Ministerul de Interne – să identifice de urgență toate persoanele implicate, să verifice integral fluxurile financiare, stenogramele, contractele și plățile, să indisponibilizeze bunurile provenite din aceste activități și să dispună măsurile legale corespunzătoare cu maximă celeritate.

Revenim cu stenograme complete, extrase de cont, grupuri WhatsApp și legăturile politice ascunse.

Aeroportul Otopeni a devenit sursa principală de miliarde pentru „sifoanele acoperite”. România merită adevărul.

NOTA: În continuare, Saadeh Hardan și George Dorobanțu susțin în mod repetat în stenograme că sunt „acoperiți” de structuri ale serviciilor și de persoane cu funcții importante din interiorul sistemului. Ei invocă frecvent numele lui Ciobanu (general SRI în rezervă), Panda (ofițer antitero), Dodo, Bogdan și alți „băieți” care le asigură protecție, rezolvă problemele legale sau nelegale și îi țin la adăpost de eventuale anchete. Această încredere deplină în acoperirea instituțională explică tonul relaxat și aroganța cu care discută despre milioanele de euro fictive, șpăgi și plasarea fetelor lângă politicieni.