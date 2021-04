Spitalul Slatina şi alte unităţi medicale din ţară au rămas fără medicamentele necesare tratării bolnavilor de COVID-19, potrivit preşedintelui CJ Olt, Marius Oprescu. Mai mult, Ministerul Sănătăţii a transmis printr-o adresă oficială ca dozele de tratament necesare să fie luate de la unităţile medicale învecinate, dacă există.

Acesta a declarat, vineri, că Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a primit, în ultimele două săptămâni, doze de Remdesivir şi Tocilizmab, care ajung doar pentru tratarea bolnavilor într-o singură zi.

„E un strigăt, sper să-l audă şi cei din Guvernul României: nu sunt medicamente. Vorbim la un an de la apariţia pandemiei şi noi încă nu suntem pregătiţi să aducem medicamente. Nu vorbim de medicamente pe care Spitalul Judeţean ar putea să le găsească pe piaţa liberă, pentru că am găsi soluţii în Consiliul Judeţean, cum am apelat anul trecut la Fondul de rezervă, şi am aloca banii necesari. Vorbim de cele două medicamente care şi-au dovedit eficienţa în tratarea COVID-19, Remdesivir şi Tocilizumab, care nu sunt la liber, sunt distribuite de către Ministerul Sănătăţii şi nu există. În ultimele două săptămâni, am primit 60 de doze din Remdesivir şi 70 de Tocilizumab, în condiţiile în care acestea sunt cantităţile zilnice necesare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. Efectiv, avem foarte multe cazuri grave, media internaţilor cu COVID, a suspecţilor şi a celor din ATI este undeva la peste 80 de persoane, pe zi, iar noi avem în utimele două săptămâni, 60 de doze primite. N-avem cu ce să-i tratăm!”, a declarat Marius Oprescu.

Preşedintele CJ Olt mai spune că i-a comunicat inclusiv premierului Florin Cîţu despre lipsa medicamentelor, în cadrul unei videoconferinţe de. În schimb, Ministerul Sănătăţii a transmis oficial Spitalului Slatina să ia dozele de tratament necesare, de la unităţile medicale învecinate, dacă există.

„Este un apel pe care îl fac de fiecare dată. Am avut şi o videoconferinţă, cu premierul României, cu domnul Cîţu. I-am ridicat această problemă, a recunoscut că nu ştia de ea, pentru că aţi văzut că în Guvernul României, Ministerul Sănătăţii nu comunică foarte bine cu premierul. A zis că se va apleca pe această problemă, dar din păcate nu s-a întâmplat acest lucru. Mai nou, am primit şi o adresă oficială de la Ministerul Sănătăţii în care ne spune foarte clar că stocul de Tocilizumab, la nivel de ţară, este terminat, iar dacă ne trebuie acest medicament să apelăm la spitalele din jurul nostru, ne dă şi lista ca anexă cu sptialele care ar putea avea acest medicament. Se menţionează că, dacă ştim că îl au şi nu vor să ni-l dea, să-i reclamăm la minister. Cam asta este politica de sănătate pe care o face Guvernul României, în acest moment”, a conchis Oprescu.

Adresa Ministerului Sănătăţii:

adresa TOCILIZUMABUM