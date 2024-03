Jucătoarea de tenis Simona Halep, a declarat, luni dimineaţa, la plecarea spre Miami, unde va disputa primele meciuri oficiale după mai bine de un an şi jumătate, că îi va fi foarte greu să reintre în forma care a consacrat-o, acesta fiind şi motivul pentru care nu şi-a stabilit încă obiectivele pentru următoarea perioadă.

„Au fost nişte zile foarte emoţionante şi obositoare, epuizante aş putea spune, dar sunt bucuroasă în acelaşi timp, pentru că am reuşit ceea ce îmi doream de la început, să se facă dreptate şi să vadă toată lumea că sunt un sportiv curat. Este foarte devreme să mă gândesc la rezultate. Acum vreau să văd cum mă simt pentru prima dată de la reîntoarcere. E un turneu bun, mi-a plăcut întotdeauna să joc acolo, însă e greu să spun acum ceva. Am deja un an şi jumătate de când nu am jucat un meci oficial şi e greu să îmi dau cu părerea acum. Vreau să îmi dau seama cum mă simt la reîntoarcerea pe teren şi după aceea îmi voi seta şi obiectivele. Nu m-am gândit la următoarele turnee, vreau să văd cum e la Miami şi după aceea. Nu ştiu în cât timp îmi voi putea reveni în formă pentru că nu am mai stat niciodată atât de mult. Îmi doresc să o iau săptămâna cu săptămână şi să văd cum îmi reintru în formă pentru că va fi destul de dificil”, a declarat Halep.

Referitor la posibila sa participare la Jocurile Olimpice, Halep a spus că sunt şanse minime să se poată califica: „Îmi doresc să joc la Olimpiadă şi voi face tot ceea ce trebuie ca să pot să mă calific, însă sunt şanse minime. Horia Tecău mi-a scris un mesaj, i-am spus că ne întâlnim la Miami şi discutăm, e mult mai bine faţă în faţă”.

Ea a plecat spre SUA, unde va participa la turneul de la Miami, alături de un partener de antrenament, un fizioterapeut şi de mama sa.

„Am doar un sparring (partner) şi un fizioterapeut, sunt aici cu mine băieţii şi plecăm împreună. Nu ştiu ce o să fie, am ceva emoţii, este normal. Dar mă bucur tare mult că am şansa să mă reîntorc pe teren, acolo unde mă simt eu cel mai bine. Dar o să vedem cum o să fie la turneu. Când mi-am făcut bagajul chiar nu mai ştiam ce să-mi pun în geantă, dar este un sentiment plăcut mai ales după o decizie atât de bună. Mama este cel mai mare suporter şi cea mai mare susţinere o am din partea ei, de la tata şi de la fratele meu. Vor veni şi ei mai târziu, pentru că vreau să îi am alături pe toţi”, a mai spus Halep.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a confirmat, joi seara, într-o postare pe Instagram, că îşi va face revenirea oficială în circuitul profesionist la turneul WTA 1.000 de la Miami. Fostul lider mondial a primit un wild card din partea organizatorilor pentru a putea juca la Miami Open, având în vedere că porneşte de la zero în clasamentul WTA.

Cel mai bun rezultat al Simonei Halep la Miami Open este atingerea semifinalelor în două rânduri, 2015 şi 2019. În 2015 a fost învinsă în penultimul act de americanca Serena Williams, cu 6-2, 4-6, 7-5, iar în 2019 de Karolina Pliskova, cu 7-5, 6-1. Ultima sa participare la turneul din Florida datează din 2021, când pierdea în turul al treilea.

Halep nu a mai jucat un meci oficial din 29 august 2022, când era învinsă de ucraineanca Daria Snigur cu 6-2, 0-6, 6-4, în primul tur la US Open, ulterior fiind depistată pozitiv la un control antidoping efectuat la turneul newyorkez.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus, marţea trecută, la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

\”\”Procedura de apel a TAS a cuprins procese intensive şi o audiere de trei zile care a avut între 7 şi 9 februarie, la Lausanne. Comisia TAS a audiat numeroşi experţi şi martori, majoritatea prezenţi fizic la audiere. Comisia a determinat în unanimitate ca perioada de patru ani de ineligibilitate impusă de tribunalul independent al ITF să fie redusă la nouă luni, începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat pe 6 iulie 2023. Întrucât termenul a expirat înainte ca apelul să fie depus la TAS, completul TAS a hotărât că e oportun să emită dispoziţia cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător\”\”, se arată în comunicatul TAS.

Simona Halep fusese suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, pe 12 septembrie 2023, de către Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA). ITIA a precizat atunci că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentele nutriţionale din cauza cărora consideră că a fost testată pozitiv şi a fost suspendată patru ani pentru dopaj.

Halep cere despăgubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care produce Schinoussa Superfoods, după testul pozitiv la roxadustat (medicament folosit de oamenii cu anemie, n. red.) din 2022, de la US Open.

