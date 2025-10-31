Șeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a calificat drept „un moment regretabil” incidentul în care organizatorul marșului comemorativ dedicat victimelor tragediei din Colectiv a fost amendat pentru depășirea orei stabilite pentru manifestație.

Evenimentul avea un profund caracter emoțional și simbolic, iar Mastan și-a cerut scuze public pentru situația creată și a anunțat măsuri pentru prevenirea unor astfel de incidente în viitor.

Jandarmeria a anunțat și că face verificări pentru a stabili dacă sancțiunea aplicată organizatorului a fost proporțională și justificată.​ De asemenea, șeful Jandarmeriei a subliniat că jandarmii au fost şi rămân alături de cei afectaţi de tragedia din Colectiv.

„Având în vedere situaţia creată la evenimentul desfăşurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligaţia morală de a face următoarele precizări. În primul rând doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs.

Deşi vorbim despre o situaţie singulară, este un moment regretabil cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. Regretăm sincer acest incident care, aşa cum am precizat, este unul izolat. Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru.

Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale, întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm că este esenţial să avem în vedere particularităţile evenimentului. Tocmai de aceea vom analiza situaţia creată şi vom dispune măsuri în consecinţă.

Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost şi rămâne alături de toţi cei afectaţi de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei jandarmii au fost prezenţi la faţa locului, oferind sprijin autorităţilor şi victimelor.

De-a lungul anilor instituţia a sprijinit şi a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment. Transmitem sincere condoleanţe familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi şi compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”, a declarat Alin Mastan.

Organizatorul marșului, Marian Rădună, a fost amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestația a depășit ora 23:00 stabilită prin autorizație, chiar dacă la acel moment doar 25 de persoane mai păstrau un moment de reculegere în fața fostei fabrici „Pionierul”, locul tragediei.

Rădună a contestat amenda, susținând că partea oficială a marșului s-a încheiat la ora stabilită, iar restul a fost o comemorare în sens simbolic, fără reguli stricte legate de orar sau dispersare. El intenționează și să depună plângere împotriva agentului constatator la Parchetul Militar.​

Reacția opiniei publice a fost critică față de decizia Jandarmeriei, aceasta fiind percepută ca o lipsă de empatie în fața unui moment cu mare încărcătură emoțională.