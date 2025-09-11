Coaliția a avut o primă ședință după întâlnirea de la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să nu se mai atace și să continue cu reformele pe care și le-au asumat. Deși modificările din administrația locală au fost amânate și ar fi trebuit să existe o discuție în privința acestora, surse politice au declarat că liderii partidelor au ales să decidă înainte ce se întâmplă cu investițiile din PNRR și „Anghel Saligny”.

După mai mult de două ore, liderii Coaliției care s-au întâlnit într-o ședință de informare, au decis ca programul de investiții Anghel Saligny să fie eșalonat până în 2028. Mai exact, să devină un program multianual, astfel încât să devină mai predictibil pentru primari până în 2028, când programul se va încheia. Proiectele deja începute ar trebui să fie eșalonate pe următorii 3 ani. Guvernul va stabili câți bani primesc primarii până în 2028.

Deși trebuia să se discute și despre reforma administrației, lucru care îi nemulțumește pe social-democrați, sursele Realitatea PLUS spun că acest subiect nu a fost deschis.

Reprezentanții USR au încercat să deschidă discuția privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei însă acest subiect nu a fost abordat și de restul liderilor prezenți la ședință.

Pe agenda ședinței de astăzi, de la Guvern, apare și o hotărâre de Guvern privind eliberări de și numiri de prefecți și de subprefecți. Deși reîmpărțirea perfecților e o veche problemă a Coaliției, nici acest subiect nu a fost abordat.

În continuare nu există consens pe tăierile din primării și consilii județene, iar PSD susține că ar trebui reduse cheltuielile, lăsând primarii să decidă unde vor tăia bugetul. De cealaltă parte, premierul Bolojan cere o reducere de 10% a posturilor ocupate.