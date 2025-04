Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz a plătit în 2024 către Guvernul României o sumă totală de 3,88 miliarde lei, conform unui raport remis, miercuri, Bursei de Valori București.

Potrivit sursei citate, impozitele percepute asupra venitului, producției sau profiturilor societăților comerciale, cu excepția impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul personal, impozitele și taxele referitoare la proprietăți sau impozite și taxe de mediu, au fost de 3,286 milioane lei.

Redevențele s-au cifrat la 584,5 milioane lei, iar taxele de licență, taxele de închiriere, taxele de înregistrare și alte taxe aferente licențelor și/sau concesiunilor la 18,088 milioane lei.

Romgaz are ca principale segmente de activitate explorarea geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazeifere, producția de gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, furnizarea și distribuția de gaze naturale, operații speciale și servicii la sonde, producția și furnizarea de energie electrică.

Acționarul majoritar al companiei este statul român, cu o participație la capitalul social de 70,0071%.

Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acțiunile emise de SNGN Romgaz sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Totodată, acțiunile societății sunt suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, GDR-uri care se tranzacționează pe Bursa de Valori Londra.

