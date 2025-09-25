România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din Produsul Intern Brut, conform celor convenite cu reprezentanții Comisiei Europene, a anunțat astăzi premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă. El a adăugat că Guvernul va fi convocat la începutul săptămânii viitoare, cel târziu marți, pentru a aproba rectificarea de buget.

Reporter: Petruța Obrejan – Proiectul de rectificare bugetară ar urma să fie pus cel mai târziu vineri în transparență publică, spunea premierul Ilie Bolojan, pentru ca săptămâna viitoare să fie adoptat, ceea ce ar permite asigurarea plăților curente, completarea sumelor necesare pentru asistența socială, dar și o ușoară suplimentare pe componenta de investiții, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan: Această rectificare de buget este una destul de tensionată, pentru că suntem puternic presați de zona de investiții, am supracontractat sume importante pe proiectele din fondurile europene, practic ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate, în loc de puțin peste 20 de miliarde de euro grant și împrumut, contractele semnate au fost de aproximativ 40 de miliarde de euro, dacă le scădem pe cele care au fost denunțate, deci acolo unde nu s-au semnat contractele. Asta înseamnă presiuni puternice pe buget.

Șeful Executivului a insistat totodată și pe necesitatea închiderii jaloanelor din PNRR, explicând că se urmărește închiderea cât mai repede a negocierilor cu Comisia Europeană.

Ilie Bolojan: Închiderea acestor negocieri ar însemna ca în ședința Comisiei ECOFIN din luna noiembrie să ni se aprobe PNRR-ul, inclusiv componentele de jaloane și, ca efect al acestei aprobări, să putem depune cererea de plată numărul 4, în care să solicităm cel puțin un miliard de euro, în așa fel încât să susținem derularea acestor proiecte din fondurile europene și menținerea unor echilibre bugetare care să ne permită continuarea investițiilor.