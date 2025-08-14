Începând de joi intră în vigoare o serie de restricţii rutiere valabile pentru perioada minivacanţei de Sfânta Maria.

Este vorba de vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, iar măsura se va aplica în perioada 14-18 august, când se estimează că va fi un număr crescut de turişti pe şosele.

Rutele pe care se aplică restricţiile sunt: autostrada A2, Bucureşti – Constanţa, DN7, Piteşti – Râmnicu Vâlcea – Veştem, DN39, Agigea – Mangalia, DN22C, Murfatlar – Cernavodă.

Unele dintre restricţii nu se aplică pe întreaga perioadă menţionată.

Detalii se pot găsi pe siteul cnadnr.ro, secţiunea Comunicare.