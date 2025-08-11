Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că luni, între orele 12:00 și 20:00, autovehiculele cu masa totală maxim admisă (MTMA) de cel puțin 7,5 tone vor circula cu restricții pe drumurile expres și drumurile naționale din județele Mehedinți și Dolj. Măsura este impusă în contextul avertizării Cod roșu de caniculă extremă emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Restricțiile nu se aplică transporturilor esențiale, precum cele de persoane, animale vii, produse perisabile, echipamente medicale, carburant, apă și alimente, precum și transporturilor militare sau utilajelor de întreținere rutieră. De asemenea, au prioritate transporturile de produse alimentare și băuturi, inclusiv apă minerală.

Meteorologii avertizează că, în perioada 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, în județele vizate se vor înregistra temperaturi maxime de 39–41°C și minime tropicale de 20–23°C.