Realitatea PLUS descinde la ferma urbană a oierului Gigi Becali, care și-a făcut stână chiar în oraș. Oamenii din zonă sunt disperați! 

Cum face Gigi Becali bani pe suferința vecinilor aflăm imediat, într-o  transmisiune specială de la fața locului:

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Realitatea de Gorj

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