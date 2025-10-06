Reacție neașteptată a șefului PSD după acuzațiile-bombă la adresa Anei Birchall, consiliera lui Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a declarat că aceasta n-ar fi nici prima, nici ultima căreia i se propune așa ceva. Mai exact, potrivit acuzațiilor din presă, Birchall, care a fost și ministru al Justiției, se oferea să fie spion pentru americani dacă primea o poziție importantă în România. Dezvăluirea a fost făcută de jurnalistul Vlad Mercori. Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, Ana Birchall a transmis că totul este „o comandă mizerabilă de execuție” și acuzațiile sunt, de fapt, minciuni. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu a cerut ca Mircea Geoană, Liviu Dragnea și Ilie Bolojan să iasă public și să spună cine le-a recomandat-o pe Ana Birchall.

Potrivit jurnaliștilor, un document depus la Departamentul american al Justiţiei ar demonstra că Ana Birchall ar fi contactat un fost contractor CIA pentru a deveni agent. Totul în schimbul unei poziții importante în România.

O reacție despre aceste speculații a avut și liderul interimar al PSD. Sorin Grindeanu.

„N-am ce să comentez, nu e nici prima nici ultima care își arată ața disponibilitatea să facă lucruri care … „, a afirmat acesta.

Birchal susține că totul este o minciună

Fostul consilier prezidențial respinge ferm acuzațiile.”Totul este un fals! (…) informații false care în mod evident nu doar că îmi încalcă drepturile nepatrimoniale, dar imi face foarte mult rău atât mie, cât și familiei mele. (…) Dl. Vlad Mercori, cel care a postat aceste informații false, nu este la prima postare cu informații false despre mine și familia mea.

(…) O comandă mizerabilă de execuție, confirmată de modul de acțiune a domnului Vlad Mercori care nu a fost interesat de adevăr. (…) Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană.”, a menționat Ana Birchall.

Ea a adăugat că a sesizat și autoritățile competente din SUA pentru rectificarea acestor neadevăruri.