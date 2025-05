Realitatea Plus: Cum se face că Ministerul Transporturilor să poată să ia toți banii și să mai ceară și ceva în plus, iar celelalte, toate la un loc, nu au reușit această performanță? Unde considerați Dvs. că există această problemă?

Rareș Bogdan: Eu vă spun cu toată sinceritatea că cea mai mare problemă este gestionarea proastă de către noi. De data asta nu putem arunca vina pe Bruxelles, pentru că tot ce am trecut în PNRR a fost trecut de către reprezentanții României, nu de către cei de la Bruxelles.

Cei de la Bruxelles, mi-au spus și mie personal și altora, au avut mai mult decât răbdare cu noi. Unele ministere au gestionat corect relația pe PNRR; iar altele foarte prost. Asta trebuie să recunoaștem și să fim foarte onești. Unii au fost foarte buni, alții au fost foarte slabi.

Dar cel mai grav lucru legat de PNRR este faptul că pur și simplu am refuzat să facem reforme sau am introdus în PNRR acel articol blestemat, cu coborârea pragului la microîntreprinderi, pe care eu, cât am fost în coaliție, m-am luptat. S-a încercat acum doi ani coborarea pragului, și culmea ironiei, m-a ajutat un singur om, Kelemen Hunor, care a înțeles că microîntreprinderile românești vor muri în proporție de 70%, cele care erau sub prag, dacă coboram.

Realitatea Plus: Puteam să avem această renegociere acum o lună, au așteptat, au ieșit acum cu acest mesaj că România riscă să piardă 13,7 miliarde de euro pentru că nu are cine să negocieze, că avem interimar.

Rareș Bogdan: Să fie lucrurile foarte clare: România are rezerve în BNR, România are o economie stabilă, cine încearcă să introducă panică în populație se joacă pur și simplu cu focul, nu e vina românilor care au votat, este o situație care nu a fost gestionată bine.

