Vladimir Putin a semnat două legi care modifică semnificativ procesul de recrutare militară în Rusia. Potrivit publicației independente Meduza, documentele au fost publicate pe portalul oficial de informații juridice și vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Prima lege stabilește că recrutarea pentru serviciul militar va fi continuă, pe tot parcursul anului – din 1 ianuarie până în 31 decembrie. Birourile de înrolare vor putea emite citații, organiza examene medicale și convoca comisii de recrutare oricând, nu doar în perioadele tradiționale de primăvară și toamnă.

Totuși, trimiterea efectivă a recruților la unitățile militare va continua, ca până acum, în două etape: între 1 aprilie și 15 iulie, respectiv între 1 octombrie și 31 decembrie.

Noua reglementare prevede și un termen-limită pentru citațiile electronice – cei vizați trebuie să se prezinte la biroul militar în cel mult 30 de zile de la publicarea citației în registru.

A doua lege semnată de Putin extinde prerogativele Ministerului Apărării, permițând trimiterea rezerviștilor în misiuni chiar și în timp de pace, dacă aceștia semnează voluntar un contract.

Rezerviștii vor putea fi chemați la sesiuni speciale de instruire sau pentru a proteja infrastructuri critice și obiective strategice. Măsura a fost adoptată de Duma de Stat pe 28 octombrie, iar primele regiuni care au început deja recrutarea pentru Rezerva Ministerului Apărării sunt Iaroslavl și Tiumen.