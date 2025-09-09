Impactul măsurilor din primul pachet de austeritate adoptat de Guvern se resimte deja prin scăderea accelerată a puterii de cumpărare, iar în scurt timp va afecta și ratele bancare. Pe de-o parte, pentru că bugetul familiei va fi împovărat de cheltuielile curente tot mai mari, iar pe de altă parte, pentru că dobânzile vor continua să crească.

Potrivit datelor furnizate de Banca Națională, numărul românilor care nu își mai pot plăti ratele este în creștere, iar rata creditelor neperformante a ajuns la un nivel ridicat: 2,81%.

Vestea prosată este că, din octombrie, indicele IRCC, cel care se aplică tuturor creditelor în lei cu dobândă valabilă, va atinge un maxim istoric de 6,07%,, cel mai mare de la introducerea acestui indicator, în mai 2019. Este și o creștere semnificativă față de valorile anterioare, care se situau în jurul a 5,55%.

De exemplu, pentru un credit de 300.000 de lei pe 30 de ani, rata e acum de 2.200 de lei, iar după 1 octombrie va creşte cu peste 100 de lei.

Majorarea ratelor bancare, efecte în cascadă

„În contextul în care creșterea ponderii ratelor în venitul total al unei familii poate duce la reducerea altor cheltuieli sau chiar la imposibilitatea achitării acestora, refinanțarea devine o opțiune demnă de luat în calcul. Aceasta presupune trecerea la credite cu dobândă fixă, pentru a evita volatilitatea IRCC.

Deși eficientă în perioade de criză, oferind predictibilitate asupra cheltuielilor pe un interval de 3–5 ani, dobânda fixă poate deveni dezavantajoasă în cazul în care IRCC scade, iar rata fixă rămâne mai mare.

Sursa: Realitatea Financiara