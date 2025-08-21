Un profesor de Religie din București, în vârstă de 45 de ani, a fost reținut, după ce ar fi întreținut relații sexuale și ar fi bătut în mod repetat o elevă în vârstă de 14 ani.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unui bărbat în vârstă de 45 de ani, pentru viol asupra unui minor, în formă continuată, precum și pentru loviri și alte violențe, având în vedere că fata a fost bătută de două ori.

„În perioada ianuarie-mai 2025, inculpatul a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în Bucureşti şi pe raza judeţului Teleorman. În cursul aceleiaşi perioade, acesta a exercitat asupra persoanei vătămate acte de violenţă fizică, în două rânduri.

Inculpatul a comis infracţiunea de viol în condiţiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimţământ valabil, dar şi profitând de poziţia sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, au transmis procurorii.

lndividul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

În acest caz, cercetările sunt continuate de către procurorii specializaţi în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Agresiuni Sexuale.