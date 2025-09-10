Autoritățile din Mehedinți au deschis o anchetă de amploare după descoperirea șocantă dintr-un apartament din Drobeta Turnu Severin. O profesoară de 57 de ani a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani. Primele date arată că femeia și-ar fi omorât copilul, după care și-ar fi luat viața.

Potrivit procurorilor, femeia a murit prin spânzurare, iar în cazul băiatului urmează să fie stabilită cauza exactă a morții prin necropsie. Pe trupul minorului nu au fost descoperite urme de violență, spun anchetatorii.

Profesoara, cadru didactic de logică la Liceul „Traian Lalescu” din Orșova și angajată și la Penitenciarul Vânjuleț, ar fi intrat în depresie după divorț și după procesele repetate cu fostul soț pentru custodia copilului. Luni, băiatul ar fi trebuit să înceapă clasa pregătitoare, însă nu a ajuns la școală.

Colegiul profesoarei s-a declarat șocat de tragedie. „Nu a manifestat un comportament care să arate că ar avea probleme sau că ar premedita așa ceva”, a spus directorul liceului, citat de presa locală.

Judecătorul Cosmin Sima, vicepreședintele Tribunalului Mehedinți, a precizat că, din 2020, părinții copilului au fost implicați în peste 20 de procese, civile și penale. Femeia a formulat plângeri pentru mai multe infracțiuni la adresa fostului soț, însă toate au fost clasate. La rândul său, bărbatul a reclamat-o pentru nerespectarea deciziilor instanței privind încredințarea minorului.

Marți, pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin urma să se judece un alt dosar în care femeia era inculpată pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.

Tragedia a fost descoperită de sora profesoarei, care a alertat poliția după ce nu a mai reușit să ia legătura cu ea timp de două zile. Pompierii au spart ușa apartamentului și au găsit cele două trupuri neînsuflețite. Ancheta este în desfășurare.

Sursa: Newsinn