Poliția Metropolitană din Londra desfășoară o operațiune de urgență pentru prinderea unui deținut eliberat din greșeală din penitenciarul HMP Wandsworth.

Bărbatul, un cetățean algerian în vârstă de 24 de ani, a fost eliberat din închisoare pe 29 octombrie, însă autoritățile și-au dat seama abia o săptămână mai târziu, pe 4 noiembrie, că lipsește.

„Am fost informați că un deținut a fost eliberat din greșeală din HMP Wandsworth miercuri, 29 octombrie. Ofițerii desfășoară verificări urgente pentru a-l localiza și a-l readuce în custodie”, a transmis Poliția Metropolitană.

Eroarea a stârnit un val de critici la adresa Serviciului Penitenciarelor din Marea Britanie, mai ales că închisoarea Wandsworth se confruntă de ani de zile cu probleme majore de personal și supraveghere.

Deținutul eliberat din greșeală este acum căutat la nivel național, iar poliția a cerut ajutorul publicului pentru a-l identifica cât mai repede.