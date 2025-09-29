Temperaturile scăzute, mai mici decât în mod obișnuit pentru această perioadă, au favorizat apariția precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare.

Potrivit imaginilor publicate de pagina Meteoplus pe Facebook, în anumite regiuni montane stratul de zăpadă s-a așternut deja, semnalând un început prematur al sezonului rece. Fenomenul a fost observat în special la altitudini mai mari, unde temperaturile au coborât sub pragul de îngheț.

Specialiștii atrag atenția că schimbările bruște de temperatură pot aduce și alte episoade de precipitații mixte în perioada următoare. Șoferii care tranzitează drumurile de munte sunt sfătuiți să circule cu prudență.