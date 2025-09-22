Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat, luni, 22 septembrie, că țara sa nu va ezita să doboare obiectele care îi încalcă spațiul aerian și care reprezintă o amenințare, însă va adopta o abordare mai prudentă în situațiile mai puțin clare.

„Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare atunci când acestea ne încalcă teritoriul și survolează Polonia – nu există absolut nicio discuție în acest sens.

Când avem de-a face cu situații care nu sunt pe deplin clare, cum ar fi recentul zbor al avioanelor de vânătoare rusești peste platforma Petrobaltic – dar fără nicio încălcare, deoarece acestea nu sunt apele noastre teritoriale – trebuie să te gândești de două ori înainte de a decide asupra unor acțiuni care ar putea declanșa o fază foarte acută a conflictului”, a declarat Donald Tusk într-o conferință de presă.

Donald Tusk a mai spus că trebuie să fie sigur că Polonia nu va fi singură în cazul în care conflictul va începe să se agraveze.

„De asemenea, trebuie să fiu absolut sigur că toți aliații vor trata această situație exact în același mod ca și noi”, a spus el.

Avioane de vânătoare rusești, raportate de Estonia și în Polonia

Estonia a declarat că trei avioane de vânătoare rusești i-au încălcat spațiul aerian vineri, alimentând sentimentul liderilor NATO că Moscova testează pregătirea și hotărârea alianței, unii dintre ei solicitând o reacție fermă. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se va reuni luni pentru a discuta incidentul.

Rusia a declarat luni că afirmația potrivit căreia avioanele sale au încălcat spațiul aerian estonian este falsă și menită să stârnească tensiuni, potrivit Reuters.

Presupusa incursiune deasupra Estoniei a avut loc după ce peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 9-10 septembrie.

La rândul ei, Polonia a declarat, vineri, că două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică.