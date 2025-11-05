Prefectul a explicat că locatarii din celelalte patru scări neafectate au început să revină în locuințe, însă scara afectată rămâne sigilată și păzită, accesul fiind interzis pentru o perioadă lungă de timp.

„Oamenii au început să revină în locuinţe, dar doar cei din celelalte patru scări care nu au fost afectate direct de explozie. În scara care a fost afectată direct de explozie, oamenii nu se pot întoarce, pentru o lungă perioadă de timp. (..) Oamenii nu vor fi lăsaţi de izbelişte, vor avea unde să locuiască, pe termen mediu şi lung. O parte dintre aceştia încă stau la hotel.

Sunt undeva la 54 de apartamente, deci în jur de 50 de familii. Până la sfârşitul săptămânii, ar trebui să se rezolve cazarea pentru absolut toate familiile care stăteau în scara aceea”, a spus prefectul Capitalei, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Într-o ședință recentă la Primărie, locatarii au discutat aspectele legale și au mandatat primarul să se ocupe de cadastru, autorizația de construcție și toți pașii necesari pentru reconstruirea imobilului. Blocul trebuie mai întâi pus în siguranță pentru a preveni prăbușirea etajelor superioare asupra celor inferioare, iar anchetatorii trebuie să finalizeze prelevarea probelor înainte de a permite accesul locatarilor în scara afectată pentru a-și recupera obiectele personale și bani.

„De ce s-a aşteptat atât? În primul rând, anchetatorii trebuiau să iau probe de la faţa locului şi aveau nevoie de un accept de la ei. Apoi, acest bloc trebuie pus în siguranţă, să se asigure că nu pot cădea etajele superioare peste celelalte şi nu se poate dărâma.

După ce va fi pus în siguranţă şi aici a fost o mică problemă legală, să înţelegem exact care sunt paşii care trebuie făcuţi, şi astăzi a fost o nouă şedinţă la primărie, cu locatarii, înţeleg că sâmbătă va mai fi o nouă întâlnire cu aceştia, pentru că aceştia trebuie să mă mandateze primarul ca, în numele lor, fiind proprietatea lor până la urmă, să se ocupe de catastrare, să se ocupe de autorizaţia de construire şi toţi paşii care sunt necesari.

După ce se întâmplă acest lucru şi blocul poate fi pus în siguranţă, anchetatorii vor mai intra o dată acolo şi apoi, cu ajutorul celor de la ISU, încercăm să dăm accesul şi locuitorilor să-şi ia ce mai au nevoie din case, bani, obiecte personale importante şi aşa mai departe”, a arătat prefectul.