Peste jumătate dintre orașele din România nu respectă criteriile demografice legale, a declarat luni ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, făcând referire la un raport recent al Curții de Conturi. Potrivit acestuia, problema principală nu este haosul administrativ, ci aplicarea criteriilor legale privind clasificarea localităților.

Realitatea de Gorj

