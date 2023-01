Într-un an si jumătate de la anunțarea lansării campaniei de testare în cadrul proiectului LIVE(RO)-2 SUD, peste 127.000 de persoane au fost testate pentru depistarea infecțiilor cu virusurile hepatitice B/D și C, peste 100.000 de teste fiind efectuate doar în anul 2022.

Campaniile de testare s-au derulat în judetele Arges, Dolj, Olt, Dâmbovița, Mehedinți, Prahova, Giurgiu si Teleorman, unde peste 300 de medici de familie afiliați au testat atât în propriile cabinete, dar și în cadrul unor campanii locale de testare în zone greu accesibile sau în zone în care nu există medici de familie afiliați.

Astfel, cu un an înainte de finalizarea campaniei, obiectivul asumat al Proiectului de a testa 120.000 de persoane până la finele anului 2023 în cele douăsprezece județe din zona Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia a fost atins.

Însă campania continuă, fiind în acest moment în derulare în judetele Giurgiu și Teleorman, urmând ca, de la finalul lunii ianuarie să fie lansată campania de testare în județele Ialomița si Vâlcea și în luna martie județele Călărași și Gorj.

Până la finalul anului 2022, în urma testării în cabinetele medicilor de familie implicați sau prin caravanele LIVE(RO)2-SUD, au fost depistati 2.767 de pacienți având infecția cu virusul hepatitic B sau C rezultând o prevalență generală raportată la numărul celor testați de 2,17%. Dintre persoanele depistate 1.672 de persoane au virusul hepatitic B (1,31% prevalență), 1.067 de persoane au infecția cu virusul hepatitic C (0,84% prevalență) și 24 coinfecția cu ambele virusuri hepatitice, B și C.

„Prin eforturile considerabile ale partenerului oficial al proiectului, Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) și al echipelor medicale complexe din cadrul Centrelor de Prevenție de la Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Universitar de Urgență București și Spitalului Clinic de Urgenta Craiova au beneficiat de investigații și analize medicale de specialitate 2.075 de pacienți din cei 2.767 depistați pozitiv în cadrul programului de screening”, se arată într-un comunicat de presă.

Conform datelor înregistrate în campaniile județene de testare, ratele de prevalență sunt între 1.72% și 2,51%. Cea mai mare prevalență se înregistrrează în județul Dâmbovița, unde au fost testate 18.605. Prevalențe mari se înregistrează și în județele Argeș – prevalență 2.37%, Olt – 2.32%, Teleorman – 2.43%. Județele cu prevalențe mai scăzute sunt Giurgiu – 1.72%, Prahova – 1.85%, Dolj – 1.90%. În județul Mehedinți a fost raportată o prevalență de 2.09%.

În cadrul Proiectului LIVE(RO)-2 SUD, au fost testate 79.382 de femei, dintre care 925 au fost depistate având infecția cu virusul hepatitic B (prevalență 1,17%), 806 având infecția cu virusul hepatitic C (prevalență 1,02%) si 18 având coinfecția cu cele două virusuri hepatitice B și C (prevalență 0,02%). Numărul de bărbați care au fost testați este 48.222 din rândul cărora au fost depistați 747 având infecția cu virusul hepatitic B (prevalență 1,55%), 261 cu virusul hepatitic C (prevalență 0,54%), doar șase având coinfectia cu ambele virusuri.

Raportat la categoriile de vârstă au fost testate 7.300 de persoane sub 25 de ani si depistate 16 cu infecția cu virusul hepatitic B și șase cu virusul hepatitic C rezultand o prevalență generală de 0,30% la aceasta categorie de vârstă. Din categoria de vârsta cuprinsă între 25 și 54 de ani au fost testate 57.170 de persoane, dintre care au fost depistate 980 cu virusul hepatitic B (prevalență 1,71%), 193 cu virusul hepatitic C (prevalență 0,34%), respectiv 10 având coinfecția cu virusurile hepatitice B și C. Au fost testate 63.134 de persoane cu vârsta peste 54 de ani. Dintre acestea, 676 au fost depistate cu virusul hepatitic B (prevalență 1,07%), 868 cu virusul hepatitic C (prevalență 1,37%), respectiv 14 cu ambele virusuri hepatitice.

Se observă cea mare prevalență a infecției cu virusul hepatitic B la populația activă, din segmentul de vârstă până în 54 de ani (prevalență 1,71%). Infectia cu virusul hepatitic C este mai prezentă în rândul categoriei de vârstă peste 54 de ani (prevalență 1,37%).

„Datele obținute până în prezent scot în evidență modificări importante în prevalența și profilul infecțiilor virale B și C în populația României și vor avea o contribuție majoră la elaborarea strategiilor de sănătate publică, precum și la resetarea Planului—Cadru Național pentru Controlul Hepatitelor Virale și atingerea obiectivelor eliminării asumate în acord cu Strategia Sectorială a Organizației Mondiale a Sănătății în acest domeniu.Toate persoanele testate sunt înregistrate în Sistemul Electronic de Evidență a Screeningului, elaborat în acest scop de către Institutul Clinic Fundeni și Institutul Național de Sănătate Publică, în cadrul unui proiect anterior, LIVE(RO)1”, mai arată sursa citată.

Reamintim că Proiectul „LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening şi diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C” este implementat de Institutul Clinic Fundeni FUNDENI în parteneriat cu Asociația Română Anti SIDA – ARAS și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.