Înainte de a recurge la gestul sinucigaș, bărbatul a sunat-o pe cumnata sa și i-a mărturisit fapta comisă. Doar după acest apel, el și-a provocat răni grave, încercând să își pună capăt zilelor.

Intervenția medicilor

Transportat la spital, bărbatul a fost supus unor manevre intensive pentru salvarea vieții, însă eforturile medicilor nu au avut succes. El prezenta multiple plăgi tăiate. „La locul solicitării au găsit 2 persoane, una de sex feminin care prezenta plăgi tăiate s-a constatat decesul, şi o persoană de sex masculin cu plăgi tăiate care a fost transportată către CPU Moineşti”, a declarat dr. Aura Creţu, manager ambulanţa Bacău. Corina Dascălu, director medical la spitalul Moineşti, a precizat: „A fost adus în compartimentul de primiri urgenţe după ce şi-a ucis soţia. S-au iniţiat toate manevrele de suport maximal de terapie intensive.”

Reacția comunității și a primarului

Evenimentul a șocat profund comunitatea locală, familia fiind cunoscută drept una respectabilă, fără conflicte și cu credință puternică. Primarul comunei Poduri a subliniat că îi cunoștea pe cei doi soți și i-a descris ca oameni harnici și devotați. „O familie excepţională de oameni gospodari, că îi cunosc foarte bine pe dânşii şi stiu ce fel de oameni sunt, plus că sunt oameni ai bisericii care merg tot timpul la biserică”, a afirmat Diana Miclăuş, primar Poduri.

Evenimentul tragic a lăsat comunitatea într-o stare de șoc, având în vedere reputația exemplară a familiei și faptul că ambii erau persoane credincioase, respectate și integrate în viața bisericii locale.

Sursa: realitatea.net