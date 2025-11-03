Într-o declarație publică, politicianul Ninel Peia și-a exprimat poziția fermă față de structura Parlamentului României, criticând ideea unei camere legislative formate din 300 de parlamentari.

„Eu nu sunt de acord cu 300 de parlamentari, eu vreau 200 de parlamentari. Doar 200. Dar cu două condiții”, a spus Peia, subliniind necesitatea unor reforme care să asigure reprezentarea corectă a tuturor segmentelor societății și să simplifice procesul de candidatură.

Prima condiție propusă de Peia este introducerea unui prag electoral de 2%, similar celui din Israel, pentru a garanta că toate segmentele societății pot fi reprezentate în Senatul României. „Vreau prag electoral de 2 la sută, cum este în Israel, pentru ca toate segmentele societare să fie reprezentate aici în Senatul României”, a explicat el.

A doua condiție vizează reducerea numărului de semnături necesare pentru depunerea candidaturii. În prezent, mulți candidați trebuie să strângă zeci de mii de semnături, însă Peia susține că un număr mult mai mic ar facilita accesul cetățenilor în procesul electoral. „Vreau un număr de doar 5000 de semnături, nu cu 200 de mii”, a declarat politicianul.

Prin aceste declarații, Ninel Peia se poziționează ca un susținător al unei reforme legislative care să fie nu doar mai eficientă, ci și mai reprezentativă, punând accent pe reducerea birocrației și pe accesibilitatea procesului democratic.