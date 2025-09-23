Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj oficial după ședința de marți cu liderii coaliției de guvernare. El a declarat că discuțiile au fost constructive, iar ministrul Finanțelor a prezentat date actualizate despre situația economică a țării. Mesajul vine în contextul în care, ulterior întâlnirii de la Cotroceni, coaliția ar fi decis prelungirea cu șase luni a plafonării adaosului comercial, însă nu a reușit să ajungă la un acord privind reforma administrativă.

În comunicatul transmis de Administrația Prezidențială, președintele a accentuat importanța unității coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor. Liderii partidelor aflate la guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, având ca prioritate interesul public.

„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat Nicușor Dan.

În cadrul întâlnirii, ministrul Finanțelor a prezentat cele mai recente date privind execuția bugetară, în contextul apropiatei rectificări bugetare. Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce oferă spațiu pentru continuarea programului de guvernare fără riscuri majore pentru echilibrul macroeconomic.

Președintele a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale din toate domeniile sociale. Aceste reforme sunt așteptate de cetățeni și au fost asumate de majoritatea parlamentară aflată la guvernare.

