Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la B1 TV, că România va intra pe un trend de creștere economică cel târziu la începutul anului 2027. El a admis că perioada actuală este dificilă pentru români, din cauza reformelor economice, dar a subliniat că alternativa ar fi fost mult mai gravă.

„Nu mai există risc de a ‘downgrada’, de a ieși fondurile, de a veni FMI-ul și de a bloca cu totul economia. Asta era mult-mult mai rău pentru fiecare dintre români”, a explicat șeful statului.

Potrivit lui, va fi nevoie de aproximativ un an și jumătate pentru redresare. „Cel târziu la începutul anului 2027, va începe o creștere pe care România o va avea”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a transmis că direcția actuală este una corectă și că pericolul ca România să intre într-o criză financiară majoră a fost evitat.

