Statisticile arată că unul din cinci cupluri se confruntă cu infertilitatea şi doar un sfert din cuplurile infertile au acces la procedurile de fertilizare in vitro.

Pentru ajutorarea acestor familii, primăria Sectorului 2 a înfiinţat un program FIV la care cei care sunt interesaţi se vor putea înscrie de săptămâna viitoare.

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că stimularea natalităţii nu se poate face doar prin măsuri legislative, ci printr-o acţiune integrată care să includă şi sprijin medical, dar şi social.

„Cred că natalitatea poate fi stimulată prin mai multe măsuri, evident, nu doar printr-una. Și aici vorbim, sigur, de impactul medical sau de activitățile medicale terapeutice care pot sprijini femeile să rămână însărcinate. Și aici ne referim la film sau la un screening și o prevenție corectă. Discutăm în schimb și de o zonă socială, pentru că, știm bine, multe femei nu rămân însărcinate pentru că nu au posibilitatea, din punct de vedere social, să își îngrijească copilul. Cred că este o acțiune interinstituțională care să cuprindă atât zona medicală, cât și zona socială, și zona culturală și așa mai departe”, a spus Alexandru Rogobete.

Programul FIV coordonat de Ministerul Muncii nu a fost bugetat din fonduri naţionale şi se încearcă finanţarea lui prin programe cu fonduri europene nerambursabile.