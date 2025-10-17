Momentul exploziei catastrofale din Rahova a fost recreat de echipa de producție Realitatea Plus, cu ajutorul inteligenței artificiale. Simularea dinamicii catastrofei evidențiază forța deflagrației, fapt confirmat de relatarea unui martor. Atenție: urmează imagini și descrieri cu un impact emoțional foarte puternic.

Dinamica exploziei, recreată cu ajutorul inteligenței artificiale, se potrivește relatării unui martor, care susține că una dintre victimele care și-a pierdut viața a fost proiectată câteva zeci de metri prin aer, din apartamentul în care s-a produs deflagrația până în peretele unei alte aripi a clădirii.