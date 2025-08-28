Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a lansat un mesaj dur la adresa angajaților Metrorex care își desfășoară activitatea la suprafață, în clădirea ministerului. El le-a cerut acestora să aleagă între a renunța la sporul de metrou sau a se muta în subteran, alături de colegii care beneficiază justificat de acest avantaj financiar.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, ministrul a afirmat că nu este normal ca personalul care lucrează la etajul 9 al ministerului să primească același spor ca muncitorii din subteran. „Aveți de ales între a vă păstra sporurile imorale sau a continua investițiile în infrastructură”, a transmis Ciprian Șerban.

El a adăugat că România are nevoie urgentă de fonduri pentru drumuri, autostrăzi, căi ferate și rețele de metrou și că astfel de cheltuieli suplimentare nu pot fi justificate în actualul context economic.

Ministrul a mai precizat că, în cazul în care angajații refuză să renunțe la acest spor, are în vedere relocarea lor. O posibilitate ar fi mutarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere în birourile de la etajul 9, pentru a elimina chiria de 30.000 de euro pe lună plătită în prezent.

„Dumneavoastră, cei care lucrați la suprafață și încasați acest spor imoral, puteți să vă mutați în subteran, unde veți beneficia de el în mod justificat”, a mai declarat Ciprian Șerban.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor despre eficientizarea cheltuielilor și reducerea sporurilor considerate nejustificate din companiile de stat.

Sursa: Newsinn