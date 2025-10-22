Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, miercuri, un proiect care prevede trei categorii de gărzi în spitale, care să fie plătite diferențiat.

Rogobete a afirmat că a discutat despre acest subiect și cu premierul Ilie Bolojan.

„Este firesc din punctul meu de vedere să avem trei categorii de gărzi: garda de urgență – care să fie fie plătită corespunzător; garda de monitorizare, unde nu există urgențe, care nu înseamnă că va fi plătită mai prost sau mai slab decât este plătită acum, sub nicio formă; și garda la domiciliu, care în momentul de față nu este plătită. Mi se pare o nedreptate ca un radiolog intervenționist care face trombectomii și stă în stand by 24 de ore și este chemat la ora 2:00 sau 3:00 noaptea la spital pentru o trombectomie să fie plătit cu 20 de lei.

Mi se pare absurd. (…) Este un proiect, aceasta este viziunea, de a avea trei categorii de gărzi plătite diferențiat: garda de urgență cu un tarif, garda de monitorizare cu un alt tarif și garda la domiciliu cu un alt tarif”, a susținut ministrul Sănătății. El a participat la conferința „Cum găsești cel mai apropiat centru unde îți poți face o mamografie gratuită?”, organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. 

Realitatea de Gorj

