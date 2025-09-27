După moartea a șase copii la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași, în urma unui posibil focar de infecție cu Serratia Marcescens, ministrul Sănătății a avut o reacție fermă, condamnând lipsa de responsabilitate și întârzierea raportărilor din partea unității medicale.

„Resemnarea în fața infecțiilor nosocomiale nu este o opțiune. Ascunderea, cosmetizarea sau întârzierea raportărilor — fie din teamă, fie din nepăsare, fie din speranța că „dispare de la sine” — nu sunt erori: este complicitate.

Nouă copii, dintre care și nou-născuți, au fost expuși unui risc suplimentar față de suferința pe care o aveau deja. Șase dintre acești copii și-au pierdut viața. Cuvintele rămân sărace în fața durerii părinților — transmit, din suflet, cele mai profunde condoleanțe familiilor îndoliate

Am luat decizii clare:

Corpul de control al Ministerului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat în Sănătate demarează un control amănunțit la Iași.

Raportările au fost tardive. Nu este acceptabil. Vor urma măsuri ferme.

Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate.

Protocoalele pentru limitarea infecțiilor nu sunt opționale. Ele trebuie respectate cu strictețe — de la medic, la asistentă, la infirmieră și până la tot personalul din sistem. Nu mai putem tolera mentalitatea „merge și așa”. NU, nu mai merge și așa! Cine consideră că regulile sunt opționale a greșit profund: nimeni nu trebuie acoperit. Lucrurile trebuie spuse pe nume.

Sunt revoltat — profund revoltat — că, în pofida investițiilor majore făcute în spitale și în laboratoare moderne de microbiologie, ne blocăm încă în lucruri elementare: spălatul pe mâini, aplicarea protocoalelor, responsabilitatea de zi cu zi. Este inacceptabil.

Toți cei responsabili vor răspunde: vor fi sancționați administrativ, fără excepție. Cine nu și-a făcut treaba — fie că este personal de la spital, de la DSP sau de la INSP — va pleca acasă.

Mă îndrept către Iași pentru transparență și claritate. Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei — pentru dreptate, pentru a trimite un semnal în întregul sistem sanitar. Oameni buni – NU MAI ”MERGE ȘI ASA”!

Echipa este totul. Dar responsabilitatea este individuală — și va fi aplicată.”, a transmis ministrul Sănătății.

Oficialul a anunțat că Corpul de control și Inspecția Sanitară de Stat au început o anchetă amănunțită la Iași. Potrivit ministrului, raportările privind cazurile de infecții au fost tardive și neconforme, iar această situație este „inacceptabilă”.

Ministrul Sănătății a dat asigurări că fiecare detaliu al anchetei va fi comunicat transparent.

Sursa: Realitatea Medicala