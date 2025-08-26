Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție după ce mai mulți procurori și judecători din țară au decis să își suspende activitatea până la retragerea proiectului privind pensiile speciale și creșterea vârstei de pensionare. Oficialul a precizat pentru Digi24.ro că instituția pe care o conduce nu a fost informată oficial despre aceste acțiuni și că Executivul continuă procesul de majorare a vârstei de pensionare la 65 de ani, măsură inclusă în programul de guvernare.

Radu Marinescu a explicat că Ministerul Justiției a aflat doar prin comunicări publice despre protestele anunțate. El a subliniat că, în lipsa unei informări oficiale însoțite de documente și argumente clare, instituția nu poate comenta detaliat situația. Ministrul a insistat asupra faptului că greva nu este permisă în sistemul judiciar și că orice formă de protest trebuie să asigure funcționarea actului de justiție, întrucât acesta reprezintă un serviciu public esențial pentru cetățeni.

Întrebat dacă ministerul va organiza discuții cu reprezentanții sistemului judiciar, Marinescu a precizat că așteaptă ca aceștia să transmită clar ce intenționează să facă. Abia după primirea unor poziții oficiale, Ministerul Justiției va chema la dialog și va analiza punctual problemele ridicate de magistrați.

Ministrul a reiterat că Executivul va continua să aplice programul de guvernare, care prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare în sistemul public. Potrivit lui Marinescu, această reformă este un obiectiv asumat de la începutul mandatului Coaliției și va fi implementată conform planului stabilit.

Acesta a mai adăugat că orice categorie profesională nemulțumită are dreptul la protest, însă respectarea legii rămâne esențială. Protestele trebuie organizate astfel încât să nu afecteze buna funcționare a serviciilor publice și să nu pună în pericol drepturile și libertățile cetățenilor.

Valul de proteste din justiție s-a intensificat în cursul zilei de marți, 26 august. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, dar și judecătorii Curților de Apel din București, Iași, Oradea, Constanța, Alba Iulia, Bacău și Târgu Mureș au anunțat că își suspendă activitatea „pe durată nedeterminată”, până când proiectul referitor la pensiile speciale va fi retras.

Sursa: Newsinn