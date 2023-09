În timp ce dascălii din întreaga țară așteaptă majorările promise de guvernanți în noua lege a salarizării, Ministerul Educației nu are suficienți bani nici pentru plata salariilor profesorilor pentru luna septembrie. Fondurile existene nu ajung nici pentru manualele școlare. C atare, Ministerul Educatiei cerut bani de la Guvern, iar suma este una uriașă: aproape 470 de milioane de lei pentru toate restanțele.

In acest moment, Ministerul Educatiei nu are suficiente fonduri pentru a face plata salariilor profesorilor pentru luna septembrie. Vorbim despre profesorii din sistemul universitar. Acesta este si motivul pentru care ministerul a cerut bani de la Guvern printr-un memorandum. Doar pentru salarii, ministerul a cerut 363 de milioane de lei. Pe de alta parte, in acest moment Ministerul Educatiei nu are bani nici pentru a plati manualele scolare, asta desi a fost demarata aceasta procedura de achizitii. Pentru aceasta procedura, ministerul are nevoie de inca 12 milioane de lei.

Cei de la Ministerul Educatiei au cerut, de asemenea, cresterea sumelor pe credite bugetare si angajament cu 94 de milioane de lei.

Daca tragem linia, atunci vedem ca pentru toate aceste restatente – potrivit documentelor – ministerul ar avea nevoie de 470 de milioane de lei, bani pe care i-a cerut de la Executiv.

Vestile acestea nu sunt deloc bune. Stim foarte bine ca in aceasta perioada profesorii asteapta majorarile promise de Guvern.

In urma grevei generale din vara care a tinut aproximativ 3 saptamanii, dascalii au primit acea majorare de 25 de procente dupa negocieri dure cu cei de la Guvern si urmeaza sa primeasca diferentele de bani incepand de anul viitor. Tot atunci ar urma sa intre in vigoare si noua Lege a salarizarii.

Inclusiv Ligia Deca, ministrul Educatiei, a anuntat ca profesorii vor beneficia de majorari etapizate ale salariilor in urmatorii ani.

Klaus Iohannis spunea, de asemnea, ca sustine cresterea salariilor profesorilor de anul viitor.