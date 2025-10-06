Administrația Națională de Meteorologie prognozează ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte și o răcire accentuată a vremii.

O informare meteo intră în vigoare de duminică (ora 21:00) și rămâne valabilă până joi (ora 10:00).

Potrivit meteorologilor, din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate, urmând să se acumuleze între 25 și 50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova se vor înregistra local 70–100 l/mp, mai ales în intervalul luni seară (6 octombrie) – miercuri dimineață (8 octombrie).

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi perioade cu lapoviță și ninsoare, iar în cursul zilei de marți (7 octombrie) este posibil să ningă viscolit, urmând să se depună un strat de zăpadă.

Vântul va avea intensificări temporare în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în restul țării, cu viteze de 45–55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei, centrului și sudului Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele pot atinge și depăși 60–70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime între 12 și 18 grade Celsius și minime între 3 și 12 grade.