Cea mai mare sărbătoare a românilor se vede la Realitatea Plus, Televiziunea Poporului, cu un maraton de muzică de muzică și tradiții românești, cu invitați unul și unul și surprize uriașe.  

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Realitatea de Gorj

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