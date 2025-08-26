Magistrații de la Curtea de Apel București, cea mai mare din țară, vor suspenda absolut toate ședințele, ca formă de protest la măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

Judecătorii de la Curtea de Apel București s-au reunit într-o ședință și au decis ca, începând de mâine, să suspende toate cauzele. Însă, așa cum se întâmplă în astfel de situații, excepție fac cele legate de măsurile preventive. Asta pentru că, dacă vreo persoană cere eliberarea și sunt întrunite condițiile, nu pot suspenda așa ceva. Extrem de relevant este faptul că, decizia magistraților de la Curtea de Apel București va fi urmată, mai mult ca sigur, și de celelalte instanțe din țară. Nemulțumirea judecătorilor este că Guvernul Bolojan a făcut modificări la legea pensionării magistraților fără ca ei să fie consultați.

Fost judecător CSM: „Pachetul 2 de austeritate este vulnerabil în fața Curții Constituționale”

Avocatul Adrian Toni Neacșu a publicat pe Facebook o amplă analiză privind constituționalitatea pachetului legislativ prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să își angajeze răspunderea în Parlament săptămâna viitoare. Concluzia sa: actul normativ ar fi vulnerabil în fața Curții Constituționale, iar cel mai fragil punct îl reprezintă includerea în proiect a modificărilor legate de pensiile magistraților.

Potrivit lui Neacșu, guvernul propune un set de măsuri eterogene, prin care sunt modificate aproximativ 25 de legi — de la Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală, până la Legea construcțiilor, legislația ANAF sau normele privind armele și munițiile. Domeniile de reglementare sunt disparate, mergând de la impozite și taxe, la bodycam-uri pentru inspectorii ANAF ori majorarea amenzilor pentru construcții ilegale.

Comunicatul Tribunalului București la sistarea ședințelor de la CAB

„La data de 26.08.2025 s-a întrunit Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, aceasta fiind convocată de Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției.

Cu această ocazie, s-a hotărât în unanimitate adoptarea și transmiterea următorului punct de vedere cu privire la propunerea de modificare legislativă:

Proiectul de lege nu rezolvă niciuna dintre inechitățile sociale la care actorii politici fac referire în discursul public. Proiectul de lege este în contradicție vădită cu obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025.

III. Proiectul de lege este expresia instabilității legislative și a lipsei de predictibilitate.

Proiectul de lege este elaborat în lipsa unei fundamentări reale și a unor studii de impact. Din proiectul de lege lipsește o etapizare reală și măsuri tranzitorii adecvate. Instabilitatea legislativă și măsurile propuse nu sunt, nici pe departe, apte să conducă la rămânerea în sistem a magistraților.

VII. În acord cu dispozițiile obligatorii ale Curții de Justiţie a U.E., s-a apreciat că pensia magistratului nu trebuie să fie contributivă, ci trebuie sa aibă un cuantum cât mai apropiat de ultimul salariu în plată al magistratului (CJUE, Cauza C-762/23, din 5 iunie 2025).

Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să avizeze negativ proiectul de act normativ privind modificarea statutului magistraților. În lumina reformei recente prin Legea nr. 282/2023 — care a introdus plafonarea pensiilor, clarificarea bazei de calcul și calendarul de creștere a vârstei de pensionare — nu se impune nicio nouă intervenție legislativă în acest moment, înainte de a evalua riguros impactul măsurilor deja adoptate.

De asemenea, având în vedere cele arătate anterior, faptul că proiectul de lege propus nu rezolvă inechitățile sociale, ci reprezintă o presiune suplimentară și nenecesară asupra sistemului de justiție și o diversiune menită să distragă atenția opiniei publice de la celelalte măsuri fiscal – bugetare adoptate în cursul acestui an, s-a hotărât adoptarea unei forme de protest față de modificările legislative propuse prin proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, transmis Consiliului Superior al Magistraturii la data de 20 august 2025 de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prin:

Suspendarea activității de urmărire penală a procurorilor, cu excepția activităților necesare în dosarele de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate; Suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale, cu excepția celor în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate; Suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri de terminare a urmăririi penale, respectiv de luare a unor măsuri procesuale. Suspendarea activității procurorilor din cadrul secțiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, cu excepția concluziilor privind măsurile preventive și concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecție. Suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată. Suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții. Suspendarea oricăror alte activități conexe activității de urmărire penală (inclusiv a soluționării cererilor de prelungire a dreptului de circulație). Suspendarea activității cu publicul și de primire în audiență.

Forma de protest detaliată anterior a fost adoptată începând de azi, 26.08.2025 și va fi menținută pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatorii acesteia.