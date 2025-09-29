Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă, asupra faptului că miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii țări, pentru o perioadă de 24 de ore.

În acest context, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar, maritim și aerian.

Pentru detalii legate de eventualele anulări sau întârzieri ale mijloacelor de transport în comun din data de 1 octombrie 2025, MAE recomandă cetățenilor români să verifice orarul de funcționare a acestora pe website-urile oficiale ale companiilor de transport.

În ceea ce privește transportul aerian, cetățenii români afectați sunt sfătuiți să se informeze din timp cu privire la programul de zbor și să mențină legătura cu companiile aeriene și agențiile de turism pentru a primi detalii cu privire la posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.

De asemenea, cetățenii români interesați pot consulta paginile web ale aeroporturilor.

Totodată, este de așteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învățământ și servicii publice.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 și Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefoanele de urgență ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 și Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor web https://www.mae.ro (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro și https://salonic.mae.ro/. De asemenea, cetățenii români care călătoresc în Republica Elenă pot accesa aplicația digitală „mAIGreece”, realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă și în limba română, la adresa: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.