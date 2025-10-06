Liviu Dragnea a declarat, duminică seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Nicușor Dan se comportă ca un ONG-ist fără responsabilitate și l-a acuzat că a pus România într-o poziție de mare inferioritate atunci când s-a dus la Copenhaga cu fragmente din rechzitoriul lui Călin Georgescu. Fostul președinte al PSD a subliniat că șeful statului a aruncat la coș ideea de prezumție de nevinovăție, dovedind faptul că nu este președintele tuturor.

”O să spun ceva acum despre președintele Nicușor Dan și nu o spun nici ca acuză, nici cu dușmănie, nici cu răutate, ci cu o mare mâhnire a unui cetățean român care încă trăiește în această țară. Domnul Nicușor Dan se comportă, inclusiv azi, deci de când a fost ales președinte și până azi, văd că nu dă semne că înțelege, ca un ONG-ist care nu are responsabilități și care nu are răspundere. Ceea ce s-a întâmplat în legătură cu luarea și distribuirea rechizitoriului, pentru că nu l-a prezentat, ci l-a distribuit pentru că nimeni de acolo nu ar fi stat să citească așa ceva. unii au fost șocați, alții mirați. Nu se face așa ceva.

Deci, eu am văzut aici două aspecte: un aspect de natură constituțională în sensul că domnul Nicușor Dan este președintele tuturor românilor prin Constituție, inclusiv a celor trimiși în judecată. În momentul în care mergi cu un rechizitoriu făcut de procuratură, nu este o decizie a instanței, ci un rechizitoriu făcut de procuratură, tu le spui celor de acolo că cei care sunt inculpați sunt vinovați. Adică, ideea de prezumție de nevinovăție este aruncată la coș în condițiile în care Constituția spune că președintele este garantul respectării Constituției.

Al doilea aspect este mult mai grav, din punctul meu de vedere, care a pus România într-o poziție de mare inferioritate.

Ca șef al statului, să simți nevoia să justifici anumite acțiuni pe care le-a luat statul român în fața unor alți șefi de state sau de guverne, înseamnă că, categoric, ei îți sunt superiori și pe cale de consecință și țara noastră este inferioară altor țări a căror șefi de state sunt convins că nu se vor uita peste acel dosar pentru că nu au pe ce să se uite. Cine citește acel rechizitoriu făcut de un procuror, indiferent de ce procuror este vorba.

În ceea ce privește imixtiunea în justiţie, toți președinții de la Revoluție încoace s-au implicat în justiție, de ce nu ar face-o și Nicușor Dan. Pentru mine asta nu este o mirare”, a declarat Liviu Dragnea.