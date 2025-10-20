Fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi vrea să se întoarcă în România. Aflată acum la Luxemburg în funcția de procuror-șef al Parchetului European, aceasta a declarat că îi lipsesc multe legate de țară, familia, prietenii, obiceiurile, mersul la biserică.

Kovesi a povestit că îi este dor de România chiar dacă acolo există o comunitate mare de români.

”Îmi place să gătesc, mai gătesc mâncare românească. Câteodată trebuie să merg la magazinul românesc să iau de exemplu varză murată ca să fac sarmale. Cumva suntem obișnuiți cu gusturile din România.

Câteodată, în weekend-uri sau când mai sunt sărbători, obișnuiesc să mai invit colegi din alte țări și încerc să să le arăt care sunt tradițiile și ce mâncăm”, a declarat șefa cătușelor.