Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat miercuri, la Sfântu Gheorghe, că proiectul privind reforma administrației locale și centrale va fi prezentat săptămâna viitoare și va intra în prima lectură în ședința de Guvern, urmând apoi circuitul de avizare.

Potrivit acestuia, pachetul de reformă prevede reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală și scăderea cu 10% a cheltuielilor bugetare pentru fiecare minister, cu termen până în luna martie.

Kelemen Hunor a spus că în coaliție s-a ajuns la un acord și că atmosfera de la ultimele discuții a fost calmă: „Ieri, în coaliție, toată lumea a fost zen, a fost pace. Cseke Attila va prezenta ultima formă și proiectul va intra în ședința de Guvern”.

El a explicat că reducerea de personal din administrația locală nu va putea depăși 20% și că vor fi modificate plafoanele prevăzute în Legea 63/2010, pentru ca noile reguli să poată fi incluse în bugetul de stat pe 2026.

Reforma urmează să fie adoptată prin procedura angajării răspunderii Guvernului în Parlament, alături de alte măsuri de reorganizare administrativă.