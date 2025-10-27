Nicușor Dan se laudă acum cu Catedrala Neamului, însă pe vremea când conducea Capitala a refuzat să aloce bani din bugetul Primăriei pentru construirea lăcașului sfânt. Însă, în timpul campaniei campaniei electorale, a acordat 4 milioane de euro pentru acest proiect din disperarea de a ajunge la Cotroceni.

În 2021, Nicușor Dan a adoptat bugetul Primăriei fără să aloce bani pentru Catedrala Neamului. Actualul președinte a susținut atunci că oamenii nu sunt interesați de finalizarea edificiului.

„Nu se vor mai aloca bani nici pentru statui și nici pentru campanii publicitare, iar banii pentru biserici sunt alocați în mare măsură pentru consolidarea monumentelor istorice. Pentru Catedrala Mântuirii Neamului nu sunt alocați bani pentru că „nu a existat cerere”, a spus într-o declarație pentru presă.

Însă, în primăvara acestui an, Nicușor Dan s-a răzgândit cu privire la importanța acestui proiect. Social-democrații, liberalii și reprezentanții partidului PUSL au cerut ca Primăria Capitalei să acorde 4 milioane de euro pentru Catedrala Neamului. De această dată, actualul șef al statului a adoptat amendamentul fără alte comentarii.

Mai mult decât atât, ajuns acum la Cotroceni, s-a lăudat cu lăcașul sfânt pe rețelele sociale la scurt timp după ce a participat la slujba de sfințire. „Am participat alături de familie la sfințirea picturii Catedralei Naționale. O construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante sunt răbdarea, încrederea și speranța atunci când clădim împreună”, a scris președintele pe Facebook.