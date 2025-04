„Este sezonul acum. Am avut și pisici, și caini cu căpușe. Dacă e mai cald, încep din februarie – martie, când e și umed și a trecut înghețul. Dar am avut mai multe în ultimele săptămâni, că a început lumea să iasă, să se plimbe în parc, la pădure, etc. Problema este că proprietarii de animale de companie neglijează deparazitarea acestora, astfel încât animalele să nu mai „culeagă” insectele periculoase”, a confirmat un medic veterinar din Ploiești.