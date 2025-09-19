85% dintre români au auzit de marele muzician George Enescu, în timp ce mai mult de 67% spun că România are de câștigat de pe urma Festivalului Enescu.

Potrivit cercetării, 85% dintre români spun că au auzit despre George Enescu (faţă de 90,6% în 2013), iar 14,8% că nu au auzit de muzicianul român (faţă de 6,2% în 2013), 0,1% nu ştiu sau nu răspund.

Cei care spun că au auzit de George Enescu sunt, în special, votanţii PNL şi USR, persoanele peste 60 de ani, cu educaţie medie sau superioară, locuitorii din Bucureşti şi din urbanul mare. Declară că nu au auzit de marele compozitor mai ales votanţii AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educaţie primară şi locuitorii din rural, transmite INSCOP Research.

22,8% nu au auzit de Festivalul Enescu

Despre Festivalul George Enescu au auzit 76,6% dintre respondenţi (faţă de 80,2% în 2013), în timp ce 22,8% spun că nu au auzit despre acest eveniment (faţă de 15% în 2013), 0,6% nu ştiu sau nu răspund.

Afirmă că au auzit de Festivalul George Enescu mai ales votanţii PSD, PNL ŞI USR, persoanele peste 45 de ani, cu educaţie medie sau superioară, locuitorii din Bucureşti. Spun că nu au auzit despre acest festival în special votanţii AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educaţie primară şi locuitorii din rural, indică sondajul, citat de Agerpres.

Totodată, 67,7% dintre cei intervievaţi sunt de părere că România are de câştigat de pe urma Festivalului George Enescu (faţă de 71,9% în 2013), 10,5% cred că ţara are de pierdut de pe urma acestui eveniment (faţă de 1,8% în 2013), iar ponderea non-răspunsurilor este de 21,7%.

Sunt de părere că România are de câştigat de pe urma Festivalului George Enescu mai ales votanţii PSD, PNL ŞI USR, persoanele peste 45 de ani, cu educaţie medie sau superioară şi locuitorii din Bucureşti. Votanţii AUR, tinerii sub 30 de ani şi persoanele cu educaţie primară cred cel mai mult că ţara are mai mult de pierdut de pe urma evenimentului.

Datele au fost culese în perioada 1 – 9 septembrie, prin metoda de cercetare CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1.103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95%, la un grad de încredere de 95%.