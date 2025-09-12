Numărul mediu de pensionari din România a ajuns, în trimestrul al doilea, la 4,918 milioane persoane.

Față de trimestrul precedent, plusul este de 18.000 de persoane, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Pensia medie lunară a fost de 2.932 lei, în creștere cu 0,5% comparativ cu primele trei luni ale anului.

Evoluţia principalilor indicatori

Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,562 milioane persoane, cu 19.000 mai mult decât în primul trimestrul.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a ajuns la 2.813 lei.

Pensia medie netă pentru limită de vârstă, cu stagiu complet de cotizare, a reprezentat 59,6% din câştigul salarial mediu net (faţă de 59% în trimestrul precedent).

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent a fost de 99,5%, ceea ce arată un uşor recul în raport cu evoluţia preţurilor de consum.

Comparații cu anul trecut

Faţă de trimestrul II 2024, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 53.000 de persoane, iar cel al pensionarilor de asigurări sociale de stat cu 37.000. În acelaşi timp, pensia medie lunară a crescut semnificativ:

+20,8% pentru pensia medie lunară totală,

+22,7% pentru pensia medie de asigurări sociale de stat.

Structura pensionarilor

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 92,8% din total.

Cei mai mulţi sunt pensionari pentru limită de vârstă (80%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş (9,5%) şi cei cu pensii de invaliditate (8,3%).

Pensia anticipată parţială are o pondere de 2,2%, iar pensia anticipată de doar 0,1%.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10, cu variaţii teritoriale importante:

4 la 10 în Bucureşti şi Ilfov,

14 la 10 în Teleorman,

13 la 10 în Vaslui.

Discrepanţele sunt evidente şi în ceea ce priveşte nivelul pensiei medii:

cele mai mici valori – 2.228 lei în Botoşani, 2.265 lei în Vrancea, 2.281 lei în Giurgiu,

cele mai mari valori – 3.549 lei în Bucureşti, 3.505 lei în Hunedoara, 3.325 lei în Braşov.

Diferenţe între femei şi bărbaţi

În toate categoriile principale de pensii, femeile primesc pensii mai mici decât bărbaţii.

La pensia pentru limită de vârstă, pensia femeilor reprezintă 61,2% din cea a bărbaţilor.

Disparitatea cea mai mare se înregistrează la pensia pentru stagiu incomplet de cotizare: 48,7%.

Cele mai apropiate valori sunt la pensia anticipată: 3.796 lei pentru femei vs. 4.111 lei pentru bărbaţi.

Indemnizaţia socială

Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială (OUG nr. 6/2009) a fost de 913.100 persoane, dintre care:

831.400 din sistemul de asigurări sociale de stat (18,2% din totalul pensionarilor de stat),

77.800 din fostul sistem al agricultorilor (61,1% din total),

3.900 din sistemul militar (1,8% din total).

Datele Statisticii confirmă o creştere moderată a pensiilor în trimestrul al doilea, dar și menținerea unor discrepanțe importante între sexe și între regiunile țării.